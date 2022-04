Friedensprozess : Kolumbien: Ex-Militärs gestehen Kriegsverbrechen

«Wir haben unschuldige Menschen, Bauern ermordet»: Ex-Militärs in Kolumbien gestehen Kriegsverbrechen. Foto: Lopez/efe via epa/dpa

Ocaña „Wir haben unschuldige Menschen, Bauern, ermordet“: Im Friedensprozess in Kolumbien gestehen sich ehemalige Soldaten ihre Schuld ein. Schon bald könnten erste Urteile gesprochen werden.

Im Friedensprozess in Kolumbien haben ehemalige Soldaten erstmals ihre Beteiligung an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit öffentlich eingeräumt.

Zehn Ex-Militärs, darunter ein ehemaliger General, sprachen am Dienstag bei einer Anhörung der Sonderjustiz für den Frieden (JEP) in der Stadt Ocaña im Department Norte de Santander über die sogenannte Praxis der „falsos positivos“ (falsche Resultate) während des Konflikts zwischen staatlichen Sicherheitskräften und linken Guerillagruppen in dem südamerikanischen Land. Dabei töteten Soldaten unschuldige Zivilisten und gaben sie später als im Kampf getötete Rebellen aus, um von der Militärführung geforderte Quoten zu erfüllen.