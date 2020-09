Tausende wollen demonstrieren : Kolesnikowa in anderes Gefängnis in Belarus verlegt

Kolesnikowa in anderes Gefängnis in Belarus verlegt

Minsk Die Frauen wollen zeigen, dass sie sich nicht von den vielen Festnahmen in Belarus einschüchtern lassen. Geplant ist einer neuer Protestmarsch. Unterdessen wurde Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa in ein anderes Gefängnis außerhalb der Hauptstadt Minsk gebracht.

Vor neuen Protesten in Belarus (Weißrussland) ist die inhaftierte Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa in ein anderes Gefängnis außerhalb der Hauptstadt Minsk gebracht worden.

Die 38-Jährige war am Montag in der Hauptstadt entführt und unter Androhung von physischer Gewalt aufgefordert worden, das Land zu verlassen. Sie sollte in die Ukraine abgeschoben werden. Das hatte sie aber vereitelt, in dem sie kurz vor einem Grenzübergang ihren Pass zerrissen hatte. Kolesnikowa ist einer der wichtigsten Oppositionellen in dem Land. Sie lebte lange in Stuttgart.