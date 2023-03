Teheran König Salman lädt Irans Präsidenten nach Saudi-Arabien ein

Der Iran und Saudi-Arabien wollen nach sieben Jahren Eiszeit wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. In einem ersten Schritt wurde Anfang des Monats auch ein Außenminister-Treffen der rivalisierenden Länder beschlossen, das bald stattfinden soll. Das sunnitische Saudi-Arabien und der mehrheitlich schiitische Iran unterhielten in den vergangenen Jahren keine diplomatischen Beziehungen. Beide Länder ringen in der Region um politischen und militärischen Einfluss.