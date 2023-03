SPD-Spitzen in der Ukraine : Klingbeil und Mützenich besuchen Kiew

SPD-Spitzen in der Ukraine

SPD-Parteichef Lars Klingbeil (r.) und SPD-Bundestags-Fraktionschef Rolf Mützenich in einem Sonderzug nach Kiew. Foto: Fionn Große/SPD/dpa

Kiew Die SPD hat bis heute einen schweren Stand in der Ukraine. Vor allem Fraktionschef Mützenich eckt dort mit seinem Werben für Diplomatie und seiner Zurückhaltung bei Waffenlieferungen an. Nun besucht er Kiew.

Gut ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind SPD-Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Rolf Mützenich zu ihrem ersten Besuch im Kriegsgebiet eingetroffen. Die beiden kamen am frühen Montagmorgen mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an, um dort im Laufe des Tages Gespräche mit Vertretern der ukrainischen Regierung und des Parlaments zu führen.