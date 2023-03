Politik Kim zeigt sich mit Tochter: Was plant Nordkoreas Machthaber?

Für die meisten Beobachter steht jedoch außer Zweifel, dass auch Kim Jong Un die dynastische Erbfolge fortsetzen will. Es sei aber einfach zu früh, die Tochter als potenzielle Nachfolgerin zu sehen, sagte jüngst Südkoreas Vereinigungsminister Kwon Youn Se in einem lokalen Radiointerview. „Zunächst, Kim Jong Un ist erst etwa 40 Jahre alt.“ Auch sei Nordkorea extrem patriarchalisch eingestellt, was eher gegen eine Nachfolgerin spreche. Es sei aber auch klar, „dass sie (Nordkorea) einen Machttransfer in vierter Generation planen“, sagte Kwon in Anspielung auf die Machtübergabe an Kim Jong Un - einem Enkel des „ewigen Präsidenten“ Kim Il Sung - vor zwölf Jahren.