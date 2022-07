Russischer Angriffskrieg : Kiew erhält erste Gepard-Luftabwehrpanzer aus Deutschland

Ein Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard auf dem Truppenübungsplatz in Munster in Niedersachsen. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Kiew Nach schweren Artilleriegeschützen sind nun die ersten Flugabwehrpanzer im Kriegsgebiet angekommen. Ob demnächst auch deutsche Kampf- und Schützenpanzer folgen, bleibt offen.

Ukraine soll insgesamt 30 Gepard-Panzer erhalten

Auch FDP-Politiker offen für Kampfpanzer-Lieferungen

Seit dem Wochenende gibt es eine Diskussion darüber, ob auch Kampf- und Schützenpanzer direkt in die Ukraine geliefert werden sollten. Angestoßen hat sie Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Am Montag forderten auch führende FDP-Politiker, einen solchen Schritt zu prüfen. Hintergrund sind Probleme beim sogenannten Ringtausch. Der sieht vor, dass östliche Bündnispartner Panzer sowjetischer Bauart in die Ukraine liefern und dafür westliche Fabrikate unter anderem aus Deutschland erhalten. Das funktioniert aber nicht so schnell wie erwartet.