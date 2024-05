Slowakei Kaum Hoffnung auf Versöhnung nach Attentat auf Fico

Was aber rasch auffiel, waren sofortige Schuldzuweisungen in Nebensätzen. Parlaments-Vizepräsident Lubos Blaha, einer von Ficos Stellvertretern in der größten Regierungspartei „Richtung - Slowakische Sozialdemokratie“ (Smer-SSD) fügte seiner Mahnung zur Mäßigung sogleich den an Oppositionsmedien und Oppositionsparteien gerichteten Nachsatz hinzu „Das ist euer Werk!“ Andrej Danko, der Chef der kleinsten, rechtspopulistischen Regierungspartei SNS warf der Opposition vor, „Blut an ihren Händen“ zu haben.