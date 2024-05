Spanien Katalonien-Wahl beginnt: Puigdemont gilt als ein Favorit

Als einer der Favoriten für das Amt des Regionalregierungschefs gilt der separatistische frühere Amtsinhaber Carles Puigdemont. Allerdings lebt er noch im Exil, weil er von der spanischen Justiz im Zusammenhang mit dem unter seiner Führung gescheiterten Abspaltungsversuch von 2017 per Haftbefehl gesucht wird. Der könnte erst aufgehoben werden, wenn eine mit der Regierung in Madrid vereinbarte Amnestie voraussichtlich im Juni in Kraft getreten sein wird.