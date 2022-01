Gedenken : Kapitol-Jahrestag: Biden macht Trump verantwortlich

Washington Der Sturm auf das US-Kapitol erschütterte eine Weltmacht und ließ das Herz der Demokratie verwundet zurück. Am Jahrestag richtet Präsident Joe Biden klare Worte an seinen Vorgänger.

Ein Jahr nach Erstürmung des Kapitols in Washington hat US-Präsident Joe Biden seinen Vorgänger Donald Trump für den blutigen Angriff auf das Parlament verantwortlich gemacht.

„Zum ersten Mal in unserer Geschichte hat ein Präsident nicht nur eine Wahl verloren, sondern versucht, die friedliche Machtübergabe zu verhindern“, sagte Biden am Donnerstag in einer Ansprache zum Jahrestag im Kapitol. „An diesem Gedenktag müssen wir dafür sorgen, dass ein solcher Angriff nie wieder geschieht.“