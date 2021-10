Untersuchungsausschuss : Kapitol-Angriff: Trump-Berater Bannon soll vor Gericht

Washington Als das US-Kapitol im Januar gestürmt wurde, soll Steve Bannon bereits von gewaltsamen Plänen gewusst haben. Deswegen will ein Untersuchungsausschuss den früheren Trump-Berater vor Gericht bringen.

Der Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar will den früheren Trump-Berater Steve Bannon vor Gericht bringen.

Der Ausschuss nahm am Dienstagabend einstimmig einen Bericht an, der die Missachtung des Kongresses durch Bannon feststellt. In einem nächsten Schritt muss das von den Demokraten von US-Präsident Joe Biden dominierte Repräsentantenhaus darüber abstimmen, bevor der Fall vor Gericht kommt. Bannon war in den ersten Monaten der Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump dessen Chefstratege.