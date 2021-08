Internationale Beziehungen : Kanadischer Drogenschmuggler: China bestätigt Todesurteil

In dieser Aufnahme des chinesischen Fernsehsenders CCTV vom 14. Januar 2019 sieht man den Kanadier Robert Lloyd Schellenberg bei seinem Wiederaufnahmeverfahren vor dem Dalian Intermediate People's Court in Dalian in der nordostchinesischen Provinz Liaoning. Foto: Anonymous/CCTV/dpa

Peking Nach der Enscheidung eines chinesischen Berufungsgerichts muss der Kanadier Robert Lloyd Schellenberg weiterhin mit der Todesstrafe rechnen - nur das Oberste Volksgericht kann das Urteil noch kippen.

Das Berufungsgericht in der nordostchinesischen Provinz Liaoning teilte mit, dass die gegen den Kanadier Robert Lloyd Schellenberg im Januar 2019 verhängte Todesstrafe aufrecht erhalten werde. In letzter Instanz muss nun noch Chinas Oberstes Volksgericht das Todesurteil bestätigen.

Ursprünglich hatte Schellenberg im November 2018 eine Haftstrafe von 15 Jahren erhalten. Sie wurde aber kurz darauf als zu gering befunden, nachdem in Kanada die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, festgenommen worden war. Der Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei wird in den USA Bankbetrug im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen gegen den Iran vorgeworfen. In Kanada läuft nun ein Verfahren, in dem über die Auslieferung der Geschäftsfrau an die USA entschieden wird.