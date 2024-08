Russisch-ukrainischer Krieg Kämpfe in Kursk dauern an

Nach Einschätzung des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) in Washington versucht das russische Verteidigungsministerium weiter darauf zu verzichten, Truppen von der Front in der Ukraine selbst abzuziehen, um Einheiten in Kursk zu verstärken. Erweitert hatte Russland zuletzt auch den Schutz des Atomkraftwerks Kursk. Die Internationale Atomenergie-Behörde IAEA warnte vor möglichen Gefahren. Der IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi rief beide Seiten auf, sich an die Regeln für nukleare Sicherheit in Konfliktgebieten zu halten.