Großbritannien : Kabinettsumbau in London: Liz Truss wird Raab-Nachfolgerin

Kabinettsumbau in London: Liz Truss wird Raab-Nachfolgerin

London Weil er während des Rückzugs westlicher Truppen aus Afghanistan nur zögerlich aus dem Urlaub zurückkehrte, war Raab schwer in die Kritik geraten. Seine Nachfolgerin gilt als Liebling der konservativen Basis.

Der bisherige Chefdiplomat Dominic Raab wechselt ins Justizministerium, wie der Regierungssitz Downing Street per Twitter mitteilte. Zudem werde der 47-Jährige zum Stellvertreter des Premierministers Boris Johnson und zum Lord Chancellor berufen.

Raab hatte in den vergangenen Wochen heftig in der Kritik gestanden, weil er während des chaotischen Rückzugs westlicher Truppen aus Afghanistan nur zögerlich aus dem Urlaub zurückkehrte. Das dürfte ihn nun den Job gekostet haben. Die Versetzung ins Justizministerium gilt als Degradierung. Bewährt hatte sich in der Afghanistan-Krise hingegen Verteidigungsminister Ben Wallace - er darf seinen Posten behalten.