Hunter Biden Jury-Auswahl im Prozess gegen US-Präsidentensohn

Wie US-Medien übereinstimmend berichteten, war Präsident Biden nicht am Gericht in der Stadt Wilmington zugegen, allerdings dessen Ehefrau Jill Biden. In einem Statement teilte Biden mit, er werde sich in seiner Rolle als Präsident nicht zu dem Fall äußern. „Aber als Vater empfinde ich grenzenlose Liebe für meinen Sohn, Vertrauen in ihn und Respekt für seine Stärke.“