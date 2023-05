Pressefreiheit Journalistinnen als Staatsfeindinnen: Irans Justiz klagt an

In den Redaktionen im Land herrscht seit der Protestwelle ein bedrückendes Klima. „Die Stimmung ist einfach nur schlecht“, sagt eine Journalistin eines bekannten Medienunternehmens in Teheran, die lieber anonym bleiben möchte. Der Druck sei viel größer geworden. Mitteilungen der Ministerien bringen die Journalistinnen meist ohne große Änderungen auf den Draht. Eigene Berichte werden akribisch geprüft, „um bloß nicht kritisch zu wirken“. Auf ihren Job ist die Frau Anfang 40 angewiesen. Hinschmeißen kann und will sie nicht.