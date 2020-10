Bricht er Gespräche ab? : Johnson will sich zum Brexit-Streit äußern

Johnson will sich zum Brexit-Streit äußern

Brüssel Die EU fordert Entgegenkommen von Großbritannien, London zeigt sich enttäuscht. Heute will sich der britische Premier zu den Beschlüssen des Brüsseler EU-Gipfels äußern. Ist es das Ende der Verhandlungen?

Stunde der Wahrheit im Brexit-Streit: Der britische Premier Boris Johnson will erklären, ob und wie Großbritannien weiter mit der Europäischen Union über einen Handelspakt verhandelt.

Nach Beschlüssen des EU-Gipfels vom Donnerstag hatte sich Großbritanniens Chef-Unterhändler David Frost enttäuscht gezeigt. Die EU will die Verhandlungen hingegen in den kommenden Wochen deutlich intensivieren. Kanzlerin Angela Merkel signalisierte in der Nacht zum Freitag zum Kompromissbereitschaft.