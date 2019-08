Stichtag 31. Oktober : Johnson will Parlamentspause vor Brexit-Termin durchsetzen

Johnson will Parlamentspause vor Brexit-Termin durchsetzen

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, will vor dem geplanten EU-Austritt eine Parlamentspause erzwingen. Foto: Francois Mori/AP.

London Der britische Premierminister Boris Johnson will nach Informationen der BBC vor dem am 31. Oktober geplanten EU-Austritt des Landes eine Parlamentspause erzwingen.

Er werde die Königin bitten, die Unterhaus-Sitzungen wenige Tage nach der Rückkehr des Parlaments aus der Sommerpause am nächsten Dienstag vorerst zu unterbrechen, berichtete die BBC am Mittwoch. Die Regierung in Downing Street äußerte sich zunächst nicht dazu.