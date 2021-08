Afghanistan : Johnson will Biden um längeren Evakuierungseinsatz bitten

Johnson will Biden um längeren Evakuierungseinsatz bitten

London Ohne die USA dürfte sich der Evakuierungseinsatz in Kabul nicht aufrecht erhalten lassen. Großbritanniens Premier Johnson will deshalb auf Biden einwirken. Doch das birgt auch Konfliktpotenzial.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will sich bei US-Präsident Joe Biden für eine Verlängerung des Evakuierungseinsatzes in Afghanistan über die bisherige Deadline Ende August hinaus einsetzen. Das sagte Verteidigungs-Staatssekretär James Heappey dem Nachrichtensender Sky News am Montag.