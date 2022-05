Großbritannien : Johnson verliert Unterstützung weiterer Abgeordneter

Der britische Premier Boris Johnson während einer während einer Pressekonferenz in der Downing Street. Foto: Leon Neal/PA/dpa

London Der britische Premier Johnson steht in der „Partygate“-Affäre weiterhin unter großem Druck und ist sich keiner Schuld bewusst. Derweil verliert kehren weitere konservative Abgeordnete ihm den Rücken.

Die Zahl der parteiinternen Gegner stieg damit auf 18. Noch scheint Johnson verhältnismäßig sicher: Um eine Misstrauensabstimmung in der Fraktion seiner eigenen Tory-Partei auszulösen, müssen ihm 54 konservative Abgeordnete das Vertrauen entziehen. Johnson hatte sich nach der Veröffentlichung des vollständigen Berichts gestern entschuldigt. Einen Rücktritt schloss er aus.

Opposition: Johnson vermeidet Verantwortung für „Partygate“

Die hat Johnson vorgeworfen, die Schuld für Regelbrüche in der Downing Street auf andere abzuschieben. „Seine volle Verantwortung besteht darin, dass er die Verantwortung an rangniedrigere Mitarbeiter abgetreten hat, die mit einer Geldstrafe belegt wurden und die für das, was unter seiner Regierung, unter seiner Führung vor sich ging, die Schuld auf sich genommen haben“, sagte die Labour-Politikerin Lisa Nandy der BBC. „Es tut ihm nicht leid, dass er es getan hat, es tut ihm leid, dass er erwischt wurde.“