Johnson unter Druck : Im Brexit-Drama bahnt sich die nächste Runde an

London Wenn es um den Brexit geht, sind gewöhnlich auch Deadlines nicht weit. Das politische Instrument des Ultimatums wurde in den Verhandlungen rund um Großbritanniens EU-Austritt sowohl von London wie Brüssel oft genutzt, um dann genauso häufig wieder verworfen zu werden.

Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der das Königreich Mitglied des Binnenmarkts bleibt und zur Zollunion gehört. Würden die Briten wirklich so weit gehen und inmitten der Corona-Krise einen No Deal riskieren? Eigentlich kann es sich Premierminister Boris Johnson kaum leisten, seinem Land einen weiteren Stresstest zuzumuten. Die Wirtschaft befürchtet ab Anfang 2021 Chaos und steigende Zölle. „Es wird zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen kommen, ob wir ein Abkommen haben oder nicht“, sagt der Politikwissenschaftler Tim Bale von der Queen Mary Universität.

Derweil geht es in der Downing Street drunter und drüber. Ein Machtkampf ist entbrannt zwischen verschiedenen Gruppen in der Führungsmannschaft. Am Mittwochabend kündigte Kommunikationschef Lee Cain nach einem bitteren Zwist über eine Beförderung nicht ganz freiwillig seinen Rücktritt zum Jahresende an. Er gehört zu Johnsons engstem Zirkel – wie der umstrittene Top-Berater Dominic Cummings. Deren „unverschämtes und autoritäres“ Regime ist Kritikern auch in der Regierung schon länger ein Dorn im Auge. Das Drama sorgt in einer Zeit, in der die Brexit-Uhr lauter denn je tickt, das Land in einer Rezession steckt und von der Pandemie getroffen ist wie kaum ein anderes, für besonders laute Kritik. „Am Tag, an dem das Königreich als erstes Land in Europa 50 000 Corona-Tote meldet und die Öffentlichkeit einen weiteren Lockdown durchleidet, kämpft Boris Johnsons Regierung wie Ratten in einem Sack darum, wer welchen Job bekommt“, schimpfte etwa Labour.