Parlamentsschließung : Widerstand gegen Johnsons Brexit-Trick

Nach der Entscheidung der Queen, das Parlament in den Zwangsurlaub zu schicken, gab es am Mittwochabend neue Anti-Brexit-Proteste in London. Foto: AP/Vudi Xhymshiti

London/Edinburgh Proteste, eine Online-Petition und Gegenwind auch aus der eigenen Partei. Die vom Premierminister erwirkte Parlamentsschließung sorgt in Großbritannien für Empörung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von ap/dpa

Quer durch alle Fraktionen formiert sich der Widerstand gegen den vom britischen Premierminister Boris Johnson angekündigten Zwangsurlaub für das Parlament. Auch eine Reihe von Abgeordneten seiner Konservativen Partei lehnten die Sitzungspause bis zwei Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU ab. In Teilen der Bevölkerung war der Zorn über Johnsons Entscheidung ebenfalls groß. Im ganzen Land kam es zu Protesten. Eine Petition gegen das Vorhaben des Premiers hatte am Donnerstag um die Mittagszeit rund 1,4 Millionen Unterstützer.

Johnson hatte am Mittwoch die Kronrede von Königin Elizabeth II. mit der Vorstellung seines Regierungsprogramms auf den 14. Oktober terminiert und beantragt, das Unterhaus, das derzeit im Sommerurlaub ist, nur wenige Tage im September tagen zu lassen und dann zu beurlauben. Die Königin, die sich traditionell aus der Innenpolitik heraushält, stimmte zu. Danach bleibt den Abgeordneten kaum Zeit, einen EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober ohne Vertrag zu verhindern. Der für Parlamentsfragen zuständige Minister und Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg sagte, die Empörung über Johnsons Entscheidung sei künstlich aufgebauscht. Der Premier wolle während der Zwangspause lediglich sein Regierungsprogramm ausarbeiten, sagte Rees-Mogg am Donnerstag der BBC.

Das oberste Gericht in Schottland beraumte indessen eine kurzfristige Anhörung in der Sache an. Eine Gruppe von Abgeordneten hatte dort Klage eingereicht und forderte eine einstweilige Verfügung bis geklärt ist, ob die Zwangspause für das Parlament rechtmäßig ist. Wann eine Entscheidung getroffen werden soll, war zunächst unklar.

Die britische Opposition will trotz der Suspendierung des Parlaments versuchen, einen No-Deal-Brexit per Gesetz zu verhindern. Das sagte der Labour-Politiker Barry Gardiner in einem BBC-Interview: „Wir werden versuchen, die entsprechende Gesetzgebung in diesem engen Zeitrahmen, den uns die Regierung auferlegt hat, durchzubringen.“

Die Abgeordneten haben nur wenige Tage Zeit, um ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren durchzuführen, wenn das Parlament am kommenden Dienstag erstmals nach der Sommerpause wieder zusammentritt. Zwischen dem 9. und 12. September soll die laufende Sitzungsphase beendet werden. Alle bis dahin nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren verfallen dann. Ein zweites Zeitfenster im Oktober ist ähnlich eng. Angesichts der vielen Hürden im Gesetzgebungsverfahren ist es kaum möglich, ein Gesetz in dieser kurzen Zeit zu verabschieden.

Sorgen bereitet den No-Deal-Gegnern vor allem das Oberhaus, weil dort regierungstreue Lords mit einer Flut von Anträgen und Filibuster (Dauerreden) versuchen könnten, Zeit zu verschwenden. Verfassungsexperten zufolge könnten die Abgeordneten einige Tage gewinnen, wenn das Parlament beschließt, auch Samstag und Sonntag zu Sitzungstagen zu erklären.