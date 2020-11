Premier verliert Vertrauten : Johnson-Berater Cummings verlässt die Downing Street

London Zwei Männer sorgen in diesen Tagen für einige Unruhe in der britischen Regierungszentrale. Nach Boris Johnsons Kommunikationschef verlässt auch sein engster Vertrauter die Downing Street.

Der einflussreiche britische Regierungsberater Dominic Cummings hat mit einem großen Pappkarton in den Händen die Downing Street verlassen. Der 48-jährige Berater von Premier Boris Johnson verließ am frühen Abend schwer bepackt den britischen Regierungssitz in London, wie auf Fotos zu sehen ist.