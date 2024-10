Lage im Überblick Jahrestag des Hamas-Terrors: Israel kämpft an allen Fronten

Derweil begannen am Abend in Israel die ersten Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Terrorüberfalls der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres. In Tel Aviv versammelten sich etwa tausend Menschen am „Platz der Geiseln“, wo Überlebende der Massaker in Dörfern, ehemalige Geiseln und Angehörige Ermordeter über ihre Erlebnisse sprachen. Auch in mehreren deutschen Städten gingen Tausende Menschen bereits am Vorabend des Jahrestags auf die Straße. In Berlin kam es bei einer Pro-Palästina-Kundgebung zu Tumulten. Heute sind bundesweit erneut Demonstrationen sowie Gedenkveranstaltungen geplant.