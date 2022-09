Parlamentswahl : Italiens Wahlfavoritin warnt EU: „Der Spaß ist vorbei!“

Die rechtsextreme Partei «Fratelli d'Italia» liegt wie der gesamte Mitte-Rechts-Block in allen Umfragen zur Parlamentswahl in Italien deutlich vorn. Foto: Domenico Stinellis/AP/dpa

Mailand In zwei Wochen wählt Italien ein neues Parlament. Die Parteichefin der rechtsextremen Fratelli d'Italia wendet sich schon einmal an Brüssel - und provoziert mit nationalistischen Aussagen.

Bei einem Auftritt auf dem Domplatz von Mailand sagte die Parteichefin der rechtsextremen Fratelli d'Italia am Sonntagabend: „Es heißt, in Europa sei man ein bisschen besorgt wegen der Meloni. Was wohl mit der geschehen werde? Was passieren wird: Der Spaß ist vorbei! Auch Italien wird anfangen, seine nationalen Interessen zu verteidigen. So wie es die anderen machen auf der Suche nach gemeinsamen Lösungen.“