Conte: „An die Arbeit“ : Italiens Regierung gewinnt Vertrauensvotum

Rom Mitten in der Nacht hat sich Italiens Ministerpräsident Conte in einem Vertrauensvotum behaupten können. Seine Regierung steht jedoch auf wackeligen Beinen. Besonders eine große Entscheidung könnte zum Problem werden.

Rund zwölf Stunden musste Conte in der kleineren der beiden Parlamentskammern in Rom bangen. Dann stand fest, dass er mit 156 Stimmen zwar gesiegt, jedoch keine absolute Mehrheit erreicht hatte. „Jetzt ist das Ziel, diese Mehrheit noch solider zu machen“, twitterte der Regierungschef im Anschluss.

Wegen vieler lautstarker Proteste, chaotischer Szenen und obendrein der Überprüfung der letzten abgegebenen Stimme zog sich die Sitzung bis spät in die Nacht. Am Montag hatte das Rest-Bündnis aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, den Sozialdemokraten (PD) und der Mini-Partei Liberi e Uguali (Die Freien und Gleichen) in der größeren Abgeordnetenkammer die absolute Mehrheit mit 321 Stimmen errungen. Bei kommenden Entscheidungen könnte der parteilose Jurist jedoch wieder Probleme bekommen: Wie für die Vertrauensvoten muss er sich zur Verabschiedung von Gesetzen die nötige Mehrheit vor allem im Senat sichern.