Regierungskrise in Italien : Italiens Ministerpräsident Mario Draghi will zurücktreten – Staatschef verweigert

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi will zurücktreten – Staatschef verweigert

Regierungskrise in Italien

Update Die Fünf-Sterne-Bewegung verzichtete am Donnerstag darauf, Draghi das Vertrauen auszusprechen. Der italienische Regierungschef hat darauf seinen Rücktritt angekündigt – doch dieser wurde abgelehnt.

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat den angebotenen Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi abgelehnt. Stattdessen forderte er den parteilosen Ökonom auf, dem Parlament Bericht zu erstatten und die aktuelle Lage zu bewerten, wie sein Amtssitz am Donnerstagabend in Rom mitteilte. Grund für das Zerwürfnis in der italienischen Regierung war eine Parlamentsabstimmung, bei der die mitregierende Partei Fünf-Sterne-Bewegung nicht mit votierte und Draghis Kabinett damit kein Vertrauen aussprach.