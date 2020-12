Weihnachten und Neujahr : Italien verschärft Corona-Regeln über Feiertage

Eine fast menschenleere Straße in Mailand. Foto: Luca Bruno/AP/dpa/Symbolbild/Archiv

Rom Nach Deutschland und Österreich zieht auch Italien die Corona-Zügel straffer. Die Regeln sollen eine dritte Welle verhindern. Für die Italiener könnte es ein sonderbares Weihnachtsfest werden.

Italien verschärft die Corona-Beschränkungen von Weihnachten bis Anfang Januar. Das teilte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte am späten Freitagabend mit.

Vom 24. Dezember bis zum 6. Januar gelte für das Mittelmeerland an und jeweils vor den Feiertagen quasi ein Lockdown (Rote Zone). Lediglich an vier Tagen wechsle das Land wieder in einen Teil-Lockdown (Orange Zone).