Eskalation der Gewalt : Italien nach rechter Corona-Randale in Rom unter Schock

Rom Impfgegner und Randalierer ziehen am Wochenende durch Roms Straßen, stürmen ein Gewerkschaftsgebäude und liefern sich Kämpfe mit der Polizei. Einige prominente Rechtsextreme können festgenommen werden.

Von einer „Stadtguerilla der No Vax“, also der Impfgegner, schrieb der „Corriere della Sera“. Staatspräsident Sergio Mattarella und Regierungschef Mario Draghi verurteilten die Gewalt.

Einige Zehntausend Menschen waren am Samstag durch Rom gezogen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu protestieren. Nach einer genehmigten Kundgebung an der Piazza del Popolo marschierten die Demonstranten durch die Innenstadt und versuchten immer wieder, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Dabei wurden Gegenstände und auch Knallbomben auf die Polizisten geworfen.

In Italien treten in der neuen Woche weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in Kraft. Vom 15. Oktober muss jeder Beschäftigte in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst einen sogenannten „Grünen Pass“ haben, also einen Nachweis der Impfung, Genesung oder eines - zu bezahlenden - negativen Tests. Die Kritiker dieses Passes und Impfgegner machten zuletzt Stimmung gegen die Maßnahme.