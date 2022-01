Präsidentenwahl : Italien: Kein Sieger bei erstem Wahldurchgang

Rom In Italien wird ein neuer Staatspräsident gewählt, der erste Wahlgang ist vorbei. Doch die Abstimmung wird sich ziehen.

Bei der öffentlichen Einzelauszählung der Stimmen in der Aula des Abgeordnetenhauses in Rom las Fico immer wieder „bianca“ vor, also weiß. Am Ende waren mehr als 650 Stimmzettel leer. Ohne einen lagerübergreifenden Kandidaten ist es in den ersten drei Wahlgängen fast unmöglich, zwei Drittel der insgesamt 1009 Stimmen zu erhalten. Am Dienstag könnte sich ein ähnliches Szenario entwickeln. Vom vierten Wahlgang an, der voraussichtlich am Donnerstag ansteht, reicht dann eine absolute Mehrheit zur Wahl.