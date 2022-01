Kampfabstimmung : Italien: Berlusconi-Vertraute als Staatsoberhaupt nominiert

Italiens Mitte-Rechts-Block will geschlossen Maria Elisabetta Casellati, Politikerin der Forza Italia, zur Staatspräsidentin wählen. Foto: Vincenzo Livieri/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom Wird die Senatspräsidentin Elisabetta Casellati die erste Staatspräsidentin in der Geschichte Italiens? Die Mitte-Links-Parteien sind empört über Nominierung.

Der Mitte-Rechts-Block kündigte am Freitag an, geschlossen die Senatspräsidentin Elisabetta Casellati zu wählen. Die Vertraute des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi könnte die erste Staatspräsidentin in der Geschichte Italiens werden. Matteo Salvini von der rechten Lega bezeichnete es als eine „Ehre“, sie vorzuschlagen. Die Mitte-Links-Parteien reagierten empört auf das Vorpreschen von Salvini und lehnen die 75-Jährige ab. Sie wiesen ihre Delegierten an, sich bei der Abstimmung zu enthalten.