Behandlung auf Intensivstation Italiens Ex-Ministerpräsident Berlusconi wegen Lungenentzündung und Leukämie im Krankenhaus

Rom · Seit Mittwoch wird Silvio Berlusconi im Krankenhaus in Mailand behandelt. Italiens Ex-Ministerpräsident leidet zurzeit an einer Lungenentzündung – und an einer chronischen Krankheit.

06.04.2023, 16:08 Uhr

Foto: dpa/Roberto Monaldo

Von Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa

Silvio Berlusconi, der frühere italienische Ministerpräsident, liegt wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Der 86-Jährige leide außerdem bereits seit einiger Zeit an einer sogenannten chronischen myeloischen Leukämie, hieß es am Donnerstag in einer von Ärzten unterzeichneten Mitteilung des Mailänder Krankenhauses San Raffaele. 51 Bilder Bilder des Tages 51 Bilder Foto: dpa/Luca Bruno Italiens Ex-Ministerpräsident: Wegen Lungenentzündung auf Intensivstation Seit Mittwoch wird Berlusconi in diesem Krankenhaus behandelt. Er werde nun weiter in der Klinik bleiben, um die Folgen der Lungenentzündung auf seinen ohnehin schon durch die Leukämie beeinträchtigten Gesamtzustand zu mildern. Als Berlusconi am Mittwoch in die Klinik eingeliefert wurde, hieß es zunächst, er leide an Herz-Kreislauf- und Atemproblemen. Seitdem befindet er sich auf der Intensivstation. Von 1994 bis 2011 war der rechtspopulistische Politiker mit Unterbrechungen insgesamt vier Mal italienischer Ministerpräsident.

(dpa)