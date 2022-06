Koalition vor dem Aus : Israels Regierung will Weg zu Neuwahlen ebnen

Jerusalem Ein Jahr hat die Acht-Parteien-Koalition gehalten, nun steuert Israel auf eine Neuwahl zu - wieder einmal. Zumindest einer ist begeistert: Der wegen Korruption angeklagte Ex-Premier Netanjahu hofft schon auf ein Comeback.

In der kommenden Woche wolle die Acht-Parteien-Koalition die Knesset über das Vorhaben abstimmen lassen, sagte Ministerpräsident Naftali Bennett bei einer Pressekonferenz in Jerusalem. Damit steht in Israel wieder eine Wahl an - die fünfte innerhalb von dreieinhalb Jahren.