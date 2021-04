Corona-Pandemie : Israels Regierung beschließt weitgehende Schulöffnungen

Schüler sitzen in einem Klassenzimmer in einer Grundschule in Jerusalem. Foto: Nir Alon/ZUMA Wire/dpa

Tel Aviv Die intensive Impfkampagne in Israel ermöglicht nun auch den Jüngsten im Land wieder mehr Normalität.

Von Sonntag an solle der Unterricht in Kleingruppen eingestellt und wieder in den üblichen Klassenverbänden gelehrt werden, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Nacht zum Dienstag mit. Parallel dazu soll ein Überwachungssystem eingeführt werden, um Infektionen schnell zu erkennen.