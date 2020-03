Kommt die große Koalition? : Israels Präsident beauftragt Gantz mit Regierungsbildung

Tel Aviv/Jerusalem Bei Israels dritter Wahl binnen eines Jahres wurde Netanjahus Likud stärkste Fraktion. Doch sein Rivale Gantz soll den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Netanjahus Likud will mit ins Boot.

Beide hätten zugestimmt, dass Unterhändler ihrer beiden Parteien „so schnell wie möglich“ zusammenkommen sollten, stand in einer am Sonntagabend verbreiteten gemeinsamen Erklärung. Kurz zuvor hatte der Sprecher von Präsident Reuven Rivlin bestätigt, dass der Staatschef Gantz am Montag mit der Regierungsbildung beauftragen wolle.