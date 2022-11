Berichte : Israels Militär reagiert auf Raketen aus dem Gazastreifen

In mehreren Städten im Süden Israels waren Sirenen zu hören. Foto: Oded Balilty/AP/dpa

Tel Aviv Seit Monaten war es ruhig, nun heulten die Siren in mehreren israelischen Städten wieder: Nur wenige Tage nach der Parlamentswahl explodierten Raketen.

Nach dem Abfeuern mehrerer Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel hat das israelische Militär am frühen Freitagmorgen mit Luftschlägen reagiert.

Erstmals seit fast drei Monaten waren am Donnerstag nach Angaben des israelischen Militärs wieder Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert worden. Das Abwehrsystem Iron Dome sei aktiviert und eine Rakete abgefangen worden, hieß es. Drei weitere seien bereits innerhalb des Küstenstreifens explodiert. In mehreren Städten im Süden Israels waren Sirenen zu hören.