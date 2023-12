Gaza-Krieg Israels Armee: Weiten Einsätze in Chan Junis aus

Die Armee arbeitet eigenen Angaben derzeit zudem daran, die Kontrolle über ein Gebiet am Stadtrand von Chan Junis zu gewinnen. Von dort aus seien die Terroristen am 7. Oktober in den benachbarten Kibbuz Nir Oz in Israel aufgebrochen. Die Gegend sei deshalb ein „zusätzlicher Schwerpunkt“ für die Einsätze der Armee gegen die Hamas. Soldaten hätten zudem bei verschiedenen Gefechten am Donnerstag in dem Küstenstreifen Dutzende Terroristen getötet, hieß es von der Armee weiter.