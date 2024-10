Lage im Überblick Israels Armee setzt Angriffe im Libanon und in Gaza fort

Netanjahu bekräftigte, dass es eine Reaktion auf den jüngsten iranischen Raketenangriff geben wird. Zum Zeitpunkt oder zur Art der Reaktion äußerte er sich nicht. „Kein Land der Welt würde einen solchen Angriff auf seine Städte und Bürger akzeptieren“, sagte er. „Israel hat die Pflicht und das Recht, sich zu verteidigen“, sagte Netanjahu in einer Ansprache am Militärhauptquartier in der Küstenmetropole Tel Aviv. Das Militär sei „mitten in der Planung einer Antwort“, die „bedeutend“ sein werde, berichtete die „Times of Israel“. Befürchtet wird, dass die ganze Region in einen folgenschweren Krieg verwickelt werden könnte.