Nahost Israels Armee meldet Luftangriff in Gaza Stadt

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas in einem Schulgebäude der Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens angegriffen. Es seien Terroristen getroffen worden. Unbestätigten arabischen Berichten zufolge sollen bei dem Angriff mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen sein, Dutzende seien verletzt worden. Die Kommandozentrale der Hamas habe sich in einer Schule neben einer Moschee befunden, die den Bewohnern von Gaza Stadt als Schutzraum gedient habe, teilte die israelische Armee am frühen Morgen mit.