Lage im Überblick Israels Armee geht weiter gegen Hamas und Hisbollah vor

In der zurückliegenden Woche seien in dem abgeriegelten Küstenstreifen mehr als 40 terroristische Einrichtungen zerstört worden, teilte die Armee am frühen Abend in einer Wochenbilanz mit. Dazu zählten „als Schulen, Hochschulen und humanitäre Gebiete getarnte Kommando- und Kontrollzentren“. Außerdem seien in dem Zeitraum mehr als 100 Terroristen „eliminiert“ und mehrere Tunnelschächte entdeckt worden.