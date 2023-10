Nahostkonflikt Israelische Armee: Vorstoß mit Bodentruppen im Zentrum des Gazastreifens

Die israelischen Streitkräfte haben unterstützt von Kampfflugzeugen und Drohnen zum zweiten Mal binnen zwei Tagen einen Bodeneinsatz im Gazastreifen abgehalten. Angegriffen wurden Ziele am Stadtrand von Gaza, wie das israelische Militär am Freitag mitteilte. Eine breit angelegte Bodenoffensive in dem fast vollständig abgeriegelten Küstenstreifen, der von der militant-islamistischen Hamas regiert wird, wird weithin erwartet.