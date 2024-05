Krieg in Nahost Israel rückt in Rafah ein und übernimmt Grenze zu Ägypten

Nach dem Vorrücken der israelischen Armee in die Stadt Rafah im Gazastreifen hat UN-Generalsekretär António Guterres beide Konfliktparteien zu einer Einigung in letzter Minute aufgefordert. „Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment für das palästinensische und israelische Volk und für das Schicksal der gesamten Region“, sagte Guterres in New York. Er sei beunruhigt über erneute israelische Militäraktivität in dem Gebiet. „Täuschen Sie sich nicht - ein Großangriff auf Rafah wäre eine menschliche Katastrophe“, so der Chef der Vereinten Nationen weiter.