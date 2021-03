Parlamentswahl : Israel: Knapper Wahlausgang verschlechtert Netanjahus Lage

Jerusalem Nach der Abstimmung in Israel herrscht noch viel Bewegung. Es zeichnet sich aber ab, dass die Chancen von Ministerpräsident Netanjahu auf eine weitere Amtszeit schwinden. Es gibt ein neues Zünglein an der Waage.

Der rechtskonservative Likud von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu blieb nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mit 30 Mandaten stärkste Kraft, aber auch gemeinsam mit seinem ultrarechten Rivalen Naftali Bennett von der Jamina-Partei käme sein Lager nur auf 59 von 120 Mandaten im Parlament. Die arabische Partei Raam schaffte am Mittwoch die 3,25-Prozent-Hürde und kommt auf fünf Mandate - sie ist nun Zünglein an der Waage. Eine Koalition mit den ultrarechten Parteien wäre jedoch äußerst problematisch.

Das Land bleibe so gespalten wie in den vergangenen zwei Jahren, sagte der Präsident des Israel Democracy Institute (IDI), Jochanan Plesner, in der Nacht in einer ersten Analyse. Eine fünfte Wahl bleibe eine sehr reale Option.