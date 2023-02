Kritik an Regierung : Israel: Erneut Großdemonstrationen gegen Umbau der Justiz

Kritik an Regierung

Zahlreiche Menschen demonstrieren in Tel Aviv gegen die geplante Justizreform. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Tel Aviv Woche für Woche gehen regierungskritische Demonstranten in Israel auf die Straße. Sie wollen die geplante Justizreform verhindern. Der Polizeichef bezeichnet die Situation als sehr besorgniserregend.

Mehr als 100.000 Menschen sind nach Angaben der Veranstalter den siebten Samstag in Folge gegen die umstrittene Justizreform in Israel auf die Straßen gegangen.

In der Küstenstadt Tel Aviv versammelten sich die Demonstrantinnen und Demonstranten am Abend im Zentrum der Stadt und schwenkten israelische Flaggen. Auf Schildern war unter anderem zu lesen: „Israel darf keine Diktatur werden“ oder Appelle an die internationale Gemeinschaft wie „Biden, Macron - helft uns“. Mehrere Straßen waren zuvor wegen der Kundgebung gesperrt worden.