Nahost Israel erklärt UN-Generalsekretär zur „unerwünschten Person“

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin bezeichnete das Vorgehen Israels als „nicht besonders hilfreich, denn am Ende braucht es ja mehr Gespräche und nicht weniger Gespräche“. Er fügte hinzu: „Wir sollten uns nicht selbst Gesprächskanäle nehmen, die möglicherweise dazu beitragen können, eine Lösung herbeizuführen.“ In diesem Sinne werde man sich auch gegenüber der israelischen Seite äußern.