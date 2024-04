Bericht Israel: Cyber-Chef enthüllt versehentlich eigene Identität

Sariel nimmt dem „Guardian“ zufolge eine „der sensibelsten Rollen im Militär ein“. Der Sicherheitsfehler werde wahrscheinlich weiteren Druck auf ihn ausüben, mutmaßte das Blatt. Seine für ihre Geheimdienstfähigkeiten geschätzte Abteilung stehe bereits in der Kritik, da sie das Massaker der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel nicht vorhergesehen habe.