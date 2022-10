Proteste im Iran : Irans Militärkommandeur verlangt Ende der Proteste

Teheran Im Südosten Irans halten die Proteste an. Die Vereinten Nationen zeigen sich besorgt über Berichte von Toten bei den Protesten. Irans Militärkommandeur fordert ein Ende der Unruhen.

„Die Demonstranten sollten die Geduld des Systems nicht überstrapazieren“, warnte der General am Samstag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. „Wir sagen es unseren Jugendlichen noch einmal: Heute ist der letzte Tag der Unruhen. Kommt nicht mehr auf die Straßen.“ Niemand werde den Demonstranten erlauben, weiter Unsicherheit zu stiften und die Universitäten des Landes in ein „Schlachtfeld“ zu verwandeln.

Der General bezeichnete die Unruhen seit Mitte September in einer Rede als Verschwörung der USA, Großbritanniens, Israels und Saudi-Arabiens, weil diese Länder in den vergangenen Jahren durch den Iran politische Niederlagen erlitten hätten. Die Jugend solle sich davon nicht beeinflussen lassen. „Werdet nicht Schachfiguren der Feinde des Landes“, sagte der Militärkommandeur. Zugleich bot er den Demonstranten an: „Der Weg zurück ist für euch noch offen.“

Mutmaßlicher Moschee-Attentäter im Iran gestorben

Nach dem Anschlag auf eine Moschee in der Großstadt Schiras im Süden des Irans ist auch der mutmaßliche Attentäter nach amtlichen Angaben gestorben. Der Mann sei im Krankenhaus von Schiras seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte das Gouverneursamt der Provinz Fars am Samstag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit. Bei dem Anschlag waren am Mittwoch mindestens 13 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Attacke für sich.