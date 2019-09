Pompeo in den Emiraten : Irans Außenminister droht mit einem „umfassenden Krieg“

Teheran/Abu Dhabi Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat im Fall eines Militärschlages der USA und Saudi-Arabiens mit einem „umfassenden Krieg“ gedroht.

„Wir wollen keinen militärischen Konflikt ... aber wir würden nicht mit den Augen zwinkern, unser Land zu verteidigen“, sagte Sarif in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN. Ein Militärschlag gegen den Iran auf der Basis einer „Irreführung“ würde zu einem „umfassenden Krieg“ mit vielen Opfern führen, so der iranische Chefdiplomat.

Pompeo ist unterdessen zu einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eingetroffen. Der US-Außenminister will mit dem US-Verbündeten über eine Reaktion auf die Angriffe auf saudische Ölanlagen sprechen. Pompeo hatte die Bombardierung am Vortag bei einem Besuch in Saudi-Arabien als „kriegerischen Akt“ bezeichnet.