Demonstrationen im Iran : Iranische Justiz klagt nach Protesten Hunderte Menschen an

Teheran Mehr als 300 Menschen müssen sich im Zuge der Demonstrationen vor Gericht verantworten. Gegen vier Personen lautet der Vorwurf: „Krieg gegen Gott“ - darauf steht im Iran die Todesstrafe.

Regierungssprecher bei Uni-Besuch erneut ausgebuht

Bei einem Vortrag in der religiösen Hochburg Ghom im Iran ist ein Regierungssprecher erneut ausgebuht worden. Studierende riefen Sprechchöre bei dem Besuch des Regierungssprechers Ali Bahadori Dschahromi an einer Universität, wie die iranische Zeitung „Hammihan“ am Dienstag berichtete. Auch der Slogan „Frau, Leben, Freiheit“ sei gerufen worden. Die Stadt Ghom südlich der Hauptstadt Teheran gilt als schiitisches Zentrum der religiösen Elite im Iran. Bereits am Montag war Dschahromi von Studierenden in Teheran ausgebuht worden.