Explosionen bei Gedenkfeier Iran: Staatstrauer und Tätersuche nach Anschlag

Einflussreiche Hardliner machen unterdessen Israel für die Explosionen verantwortlich. Es gebe viele Gründe anzunehmen, „dass die Zionisten (Israel) in die terroristischen Explosionen verwickelt waren“, hieß es in einem am Donnerstag publizierten Leitartikel der erzkonservativen Zeitung „Keyhan“. Die Autoren fordern schnelle Rache für die Attacke. Andernfalls könnte sich ein Anschlag in der Hauptstadt Teheran wiederholen, lautete eine Warnung in dem Artikel.