Europäische Union : Iran-Sanktionen der EU treffen Kultur- und Bildungsminister

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell trifft sich in Brüssel mit den EU-Außenministern. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Brüssel Tausende Demonstranten wurden im Iran seit September festgenommen, mehr als 500 getötet. Mit neuen Sanktionen will die EU den Druck auf die Führung der Islamischen Republik weiter erhöhen.

Die EU-Außenminister haben wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran neue Strafmaßnahmen beschlossen. Betroffen sind 32 Personen und zwei Organisationen, wie aus dem EU-Amtsblatt hervorgeht. Neben Richtern, Staatsanwälten und Gefängnisdirektoren wurden auch der iranische Kulturminister Mohammed-Mehdi Esmaeili sowie der iranische Bildungsminister Jussef Nuri am Montag auf die Sanktionsliste gesetzt.

„Diejenigen, die für diese furchtbaren Menschenrechtsverletzungen (...) verantwortlich sind, für die Repression, die müssen weiter zur Rechenschaft gezogen werden“, erklärte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach dem Treffen. Es sei wichtig, deutlich zu machen, dass man nicht wegschaue. Die Strafmaßnahmen sehen vor, in der EU vorhandene Vermögenswerte einzufrieren. Zudem dürfen die Betroffenen nicht mehr in die EU reisen.

Freilassung erhofft

Ziel der neuen Sanktionen sei, dass die Verhafteten im Iran, die zuvor friedlich protestiert hatten, freigelassen werden, erklärte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn am Rande des EU-Treffens, bei dem die Sanktionen am Montag beschlossen wurden. „Das ist das Recht der Iraner, auf die Straße zu gehen und sich so anzuziehen, wie sie das wollen.“